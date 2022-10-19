郭明錤預測：下一代Apple TV價格會更便宜

天風國際證券分析師郭明錤週三 (19 日) 預測， 蘋果下一代 Apple TV 4K 的售價可望更親民，以搶奪更大市占率。

郭明錤週三推文指出：「新款 Apple TV 4K 比上一代便宜 (起始價 129 美元) 反映預期的成本結構改善，這有利於出貨，但降價幅度應該還不夠，Apple TV 的價格甜蜜點應該是低於 100 美元 (約台幣 3,200 元)，預計下一代 Apple TV 會更便宜。」

(圖片：AFP)

除了推出第 10 代 iPad、M2 版 iPad Pro 之外，蘋果週二還推出第三代 Apple TV 4K，訴求「有感」升級，主要將處理器升級為 A15 Bionic 規格，並且加入 HDR10+ 顯示模式。

第三代 Apple TV 4K 號稱是蘋果歷來最強大、娛樂性最高，提供令人驚豔的電影級品質，同時價格也最為實惠。

新款 Apple TV 4K 有兩種配置，起售價格都比上一代便宜 (圖片：蘋果官網)

新款 Apple TV 4K 有兩種配置，標準款的第三代 Apple TV 4K (Wi-Fi) 具備 64GB 容量，起售價格為台幣 4,490 元，較上一代價格 (台幣 5,590 元) 便宜。

高階款 Apple TV 4K (Wi-Fi + 乙太網路) 則售價 4,990 元，同樣比上一代的價格 (6,190 元) 划算。

新款 Apple TV 4K 預計在 11 月 4 日正式在美國等 30 個國家 / 地區上市，而台灣開賣日期仍有待蘋果官方後續公布。

蘋果 (AAPL-US) 週二尾盤價格一度來到單日最低點 140.61 美元，隨後略有回升，收紅 0.94% 至每股 143.75 美元。