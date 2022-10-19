中國石化在四川盆地頁岩氣勘探 獲重大突破！

據中國《央視新聞》報導，中國石化 (600028-CN) 周二 (18 日) 發布消息，該公司負責西南地區油氣勘探開發的西南石油局，在四川盆地頁岩氣勘探獲得重大突破，評價落實地質資源量達 3,878 億立方公尺。

央視報導指出，中國石化西南石油局部署在四川樂山市的金石 103HF 探井，日前獲得穩定的高產工業氣流，日產天然氣 25 萬 8,600 立方公尺。透過多井鑽探證實，金石 103 探井突破的產層段資源量達 3,878 億立方公尺，整個頁岩層段資源量逾 1 兆立方公尺，是中國首度在寒武系筇竹寺組地層取得頁岩氣勘探之重大突破。

據中媒《界面新聞》報導，如果以每戶家庭單日使用 1 立方公尺 (1 度) 天然氣計算，該探井的單日天然氣產量，可供近 26 萬戶家庭的一日之用。

中國石化西南石油局的執行董事郭彤樓表示，該公司十年來大力提升油氣勘探開發力度，建成全球首個逾 7,000 公尺的超深層高含硫生物礁大氣田《元壩氣田》，探明中國首個深層頁岩氣田《威榮頁岩氣田》等，累計生產天然氣 529.5 億立方公尺。

今年以來，西南石油局累計投產新井近 80 口，同比增長 14%。

今年 1 月，中國國家發展改革委經濟運行調節局局長李雲卿在新聞發布會上表示，為保障天然氣持續穩定供應，要大力提升勘探開發力度，以頁岩氣等非常規天然氣資源為重點，推動中國國內天然氣增儲上產，夯實中國國內資源保供的基礎。

據中國國家能源局網站 2022 年 7 月 25 日消息，中國國家能源局 7 月 24 日在北京組織召開 2022 年大力提升油氣勘探開發力度工作推進會，會中提出大力推動頁岩油、頁岩氣成為戰略接續領域，堅定非常規油氣發展方向，加快非常規資源開發。