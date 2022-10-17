法國總統馬克宏：將於2035年實現100%電動汽車目標

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點)：

■道瓊指數：上漲 261 點，漲幅 0.88% 至 29969。

■那斯達克 100 指數：上漲 137.25，漲幅 1.28% 至 10881.25。

■標普 500 指數：上漲 38.25，漲幅 1.06% 至 3635.75。

二、美股盤前關注重點：

1. 金融巨頭接續發布季報：繼上週五富國銀行、花旗銀行、大小摩發布季報後，今晚美國銀行、嘉信理財及紐約梅隆銀行將接續發布 Q3 季報。從目前已公布的金融股季報來看，利率上升提高了銀行的淨利息收入，但投資銀行及市場相關業務的利潤則下滑，另外受到經濟衰退的風險升高影響，也提高了信貸損失的準備金。(推薦延伸閱讀：想存熱門美股、ETF，完整定期定額流程告訴你！)

2. 英國新任財政大臣傑瑞米 · 杭特 (Jeremy Hunt) 針對新的財政計畫發表聲明：上週五英國首相特拉斯指派前任外交大臣傑瑞米 · 杭特為新任的財政大臣，同時宣布放棄明年凍結加徵企業稅的決定，企業稅將如期於明年 4 月從 19% 升至 25%。今晚新任財政大臣傑瑞米 · 杭特將對新的財政計畫發表聲明，預計還將宣布新的支出削減計畫以幫助平衡帳目。

3. 法國將於 2035 年實現 100% 電動汽車目標：法國總統於今日稍早的採訪中表示法國目前預計到 2027 年前將達生產 100 萬輛的電動汽車水平，到 2030 年每年將生產 200 萬輛的電動汽車，照此規劃，預計將於 2035 年實現汽車 100% 為電動車的目標。電動車概念股屬於生活投資術的範疇，終端消費者能親自感受到產品的成敗。(參考資料來源：生活投資術消除你的投資焦慮)

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