英鎊上漲 韓特周一將就中期財政計畫發表聲明

英鎊在周一 (17 日) 亞洲盤中上漲，英國財政部宣布，新任命的財政大臣韓特 (Jeremy Hunt) 將於周一稍後宣布稅收和支出措施，比之前的計畫提前兩周。外界預期，首相特拉斯 (Liz Truss) 先前的減稅計畫將遭逆轉。

英鎊兌美元一度上漲 0.9% 至 1.1273 美元。

新任財政大臣韓特周日接受 BBC 採訪時表示，在放棄首相更多的計畫一事，沒有什麼是「不可能的」。

韓特周日晚間見了英國央行總裁和債務管理辦公室主任，向他們說明了新的計畫內容。

財政部表示，韓特將如期於 10 月 31 日發布更全面的中期財政計畫，同時提供獨立預算責任辦公室的預測。

Union Bancaire Privee UBP SA 駐倫敦全球外匯策略主管 Peter Kinsella 認為，政府的措施應該足以在月底計畫公布前「穩住」英鎊。

儘管波動很大，但英鎊已升回接近政府於 9 月 23 日公布其財政計畫之前的水準，分析師將此部分原因，歸於英國央行對債券市場的干預，從而避免了更廣泛的金融不穩定風險。

高盛包括 Kamakshya Trivedi 在內的策略師發布報告，認為接下來英國央行的升息幅度將低於市場預期，高盛預計英鎊將在三個月內跌至 1.05 美元。