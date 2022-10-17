鴻海科技日將登場 電動車概念股看俏

鴻海科技日明 (18) 日將登場，活動前動作頻頻，除了釋出主視覺突顯以電動車為核心之外，還延伸到低軌衛星、自動駕駛和車用軟體方面的應用展示，更進一步發表了電動皮卡 Model V 以及電動休旅 MODEL B，法人表示，電動車商機無限，鴻海股價今天相對抗跌，概念股也展現逆勢反彈力道。

法人指出，以製造電動車為目標的鴻海 MIH 電動車聯盟，在不到兩年的時間更是讓日本企業加入，其中最主要的原因就是近幾年純電動車成長力道強勁，日本零組件業者也積極想往純電動車發展，包括了日本最大汽車零件廠日本電裝 (DENSO)、全球最大微型精密馬達製造商日本電產 (NIDEC)，以及極具國際知名度的京瓷 (Kyocera) 等都加入了 MIH 電動車聯盟，顯見台灣電動車供應鏈以及製造能力的重要性和過去已不可同日而語。

永豐投信指出，在全球淨零減碳目標下，各國政府持續加速發展電動車政策，例如新能源車價格補貼、逐步禁售新燃油車、積極擴建充電站等，如美國加州近期公布了 2035 年全面禁售燃油車的政策； 2026 年時，加州新車年銷售數量要有 35% 的佔比為零碳排。

永豐投信進一步表示，此外，美國總統拜登簽署生效的《降低通膨法案》，讓消費者在買電動車時可以獲得 7,500 美元的稅額減免。國際能源總署 (IEA) 更指出，今年電動車銷售量可望創下歷史新高水準，將改寫去年的 660 萬輛紀錄，而電動車占全球整體汽車銷售比重將由 9% 拉升至 13%，顯見未來電動車成長趨勢十分明確，並引領相關供應鏈如電池、充電站、先進駕駛輔助系統、自動駕駛、車聯網、汽車共享等發展。

近期台股修正，投資人可以把握股價修正時機，持續加碼電動車的投資，若因盤勢震盪選股難度升高，也可逢低布局電動車相關 ETF 以撿便宜，以永豐智能車供應鏈 ETF(00901-TW) 為例，其追蹤的特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數，產業前景可期，惟短期受到市場行情影響，仍須注意投資風險，但重視趨勢成長的投資人不妨多加留意。