【盤中熱點】生技族群比重飆升至40%，激勵櫃買指數由黑翻紅

一、台幣重貶，指數創波段低、櫃買指數率先翻紅

美國緊湊升息，促使大資金回流美國，本日台幣一舉貶突破 31.5 心理關卡來到 31.606，離 32 大關越來越近。

台幣遽貶也反應在股市上，指數今開盤一度下挫 272 點來到 14,151 點，雖現在跌勢稍有收斂，但仍然下跌逾 150 點，預估量為 2032 億，量能稍有放大的跡象。

近期護國神山 (2330-TW) 台積電對指數影響甚鉅， 在科技股表現疲弱普遍利多不漲的情況下，意味市場對現在對於科技股相較不青睞，但科技股真的有那麼不好嗎 ？

其實也不一定喔！原因是台幣貶值雖較不利股市有著好表現，但台灣主要以出口為導向，因此不少公司皆以美元計價，若公司本身有做好避險，就可能出現台幣升值進貨，貶值出貨的情況，當中的匯差，就有機會減輕庫存所帶來的壓力，貶值受惠股就也會是後續值得追蹤的方向。

二、投信轉買個股表現追蹤

以下為本日盤前投信轉買個股整理 點我看更多►台股盤前

關於投信轉買個股更具體策略說明 點我看更多►高勝率波段策略

三、生技族群氣勢起，解封概念強勢

在櫃買指數的部分，昨盤中觀察到近來資金偏向防禦、政策內需型的個股，而今全球市況不佳的背景下，生技族群成交比重飆升至 40%，較昨日暴增 30% 是個極為罕見的情況，其中主要是由 (6550-TW) 北極星藥業 - KY 解盲成功消息所激勵，帶動包含 (4162-TW) 智擎、(4168-TW)醣聯、(6472-TW)保瑞、(6461-TW)益得、(6589-TW)台康生技、(4147-TW)中裕、(1781-TW)合世等生技個股有極強勢的表現，成為帶動櫃買指數由黑翻紅的最大關鍵，而北極星藥業 - KY 本波漲勢可以延續到哪裡，屆時是否會有下一波主流出現？將會是左右市場的重點。

延伸推薦閱讀：

1. 盤中零股新制度即將上路，懶人包教你：零股時間、手續費、股東福利一次看！https://sinourl.tw/ckcB9d

2. 定期定額小撇步：小資族每月拿 6000 元存股，10 年後資產會如何？https://sinourl.tw/uGSz4r

3. 證券開戶變更方便了：線上開戶、台美股同步開、交割銀行還能連結高利活儲數位帳戶！https://sinourl.tw/0IVlvn

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險