盤中速報 - 佰研(3205)股價急跌至36.0元，跌幅達7.22%

佰研(3205-TW)17日09:42股價下跌2.8元，報36.0元，跌幅7.22%，成交224張。

佰研(3205-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為技術服務(生化科技產品(中西藥)研發)。中西藥品零售。食品飲料零售。

近5日股價下跌12.02%，櫃買指數下跌5.24%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,075 張
  • 外資買賣超：+1,075 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-473 張
  • 融券增減：-45 張

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