盤中速報 - 佰研(3205)股價急跌至36.0元，跌幅達7.22%

佰研(3205-TW)17日09:42股價下跌2.8元，報36.0元，跌幅7.22%，成交224張。
佰研(3205-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為技術服務(生化科技產品(中西藥)研發)。中西藥品零售。食品飲料零售。
近5日股價下跌12.02%，櫃買指數下跌5.24%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,075 張
- 外資買賣超：+1,075 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-473 張
- 融券增減：-45 張
最新相關新聞
佰研(3205-TW)17日09:42股價下跌2.8元，報36.0元，跌幅7.22%，成交224張。
佰研(3205-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為技術服務(生化科技產品(中西藥)研發)。中西藥品零售。食品飲料零售。
近5日股價下跌12.02%，櫃買指數下跌5.24%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+14.35%
$11,435
原投組報酬率
+9.11%
$10,911
投組標的成分
40%
1760
20%
6104
20%
5258
10%
3047
10%