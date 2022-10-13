盤中速報 - 佰研(3205)股價急跌至38.1元，跌幅達7.07%

佰研(3205-TW)13日11:12股價下跌2.9元，報38.1元，跌幅7.07%，成交267張。
佰研(3205-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為技術服務(生化科技產品(中西藥)研發)。中西藥品零售。食品飲料零售。
近5日股價下跌9.19%，櫃買指數下跌4.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+794 張
- 外資買賣超：+794 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-368 張
- 融券增減：-84 張
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