盤中速報 - 六角(2732)急跌-2.27%報108.0元，成交139張

六角(2732-TW)近5分K跌速2.27%，17日09:10報108.0元，成交139張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
六角(2732-TW)近5日股價下跌15.93%，所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數下跌6.14%。櫃買指數下跌5.24%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-837 張
- 外資買賣超：-257 張
- 投信買賣超：-569 張
- 自營商買賣超：-11 張
- 融資增減：+121 張
- 融券增減：-57 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+35.95%
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原投組報酬率
+28.26%
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投組標的成分
40%
1760
20%
6104
20%
5258
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