盤中速報 - 六角(2732)急跌-2.27%報108.0元，成交139張

六角(2732-TW)近5分K跌速2.27%，17日09:10報108.0元，成交139張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

六角(2732-TW)近5日股價下跌15.93%，所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數下跌6.14%。櫃買指數下跌5.24%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-837 張
  • 外資買賣超：-257 張
  • 投信買賣超：-569 張
  • 自營商買賣超：-11 張
  • 融資增減：+121 張
  • 融券增減：-57 張

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