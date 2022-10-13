盤中速報 - 六角(2732)股價殺至跌停，跌停價112.5元，成交1,915張

六角(2732-TW)13日10:32下跌12.5元，股價跌停報112.5元，委買151張、委賣1張，成交1,915張。

主要業務為經營連鎖餐飲品牌。所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數近5日上漲0.39%。

六角(2732-TW)近5日股價上漲0.81%，櫃買指數下跌4.78%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-589 張
  • 外資買賣超：-316 張
  • 投信買賣超：-282 張
  • 自營商買賣超：+9 張
  • 融資增減：+204 張
  • 融券增減：-14 張

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