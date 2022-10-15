〈能源盤後〉經濟前景挫傷需求預期 原油下跌 WTI 3周來首收低

原油期貨價格周五 (14 日) 收低，擴大本周跌幅，係因對全球經濟低迷的擔憂持續拖累需求前景。

能源商品價格

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 3.50 美元或 3.9%，收每桶 85.61 美元，本周下跌 7.6%，為 3 周來首次收低。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.94 美元或 3.1%，收每桶 91.63 美元，本周下跌 6.4%。

WTI 原油和 Brent 原油期貨價格均收在 10 月 3 日以來最低點。

11 月交割的汽油期貨價格下跌 2.7%，收每加侖 2.6309 美元，本周下跌 3.8%。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.8%，收每加侖 3.9802 美元，本周下跌約 1%。

11 月交割的天然氣期貨價格大跌 4.3%，收每百萬 Btu 6.453 美元，本周下跌 4.4%。

市場推動力

Sevens Report Research 聯合主編 Tyler Richey 表示：「由於許多分析師和經濟學家現在對 2023 年的前景基本預測都是經濟衰退，所以從能源產品到工業金屬... 一切的需求估計都受到衝擊。本周原油大致上回吐 10 月份漲幅的一半，這都歸因於政策和經濟前景的負向轉變挫傷了需求預期。」

「儘管如此，OPEC + 本月採取更認真支撐價格的措施，短期內應可支撐油價在偏高的 70 多美元到偏低的 80 多美元區間。」Richey 說。

原油價格周四反彈。周四稍早公布，9 月核心消費者物價指數 (不含波動較大的食品和能源價格) 年增率加速升至 40 年高位，令市場震盪，也強化美國聯準會(Fed) 下個月初大幅升息 75 個基點的可能性。

但美股周四在該 CPI 數據公布後大幅反彈，收盤大漲且原油和其他風險資產也獲提振，美元同步回落。然而，市場對 Fed 和其他央行積極升息的擔憂依舊存在，因為全球升息環境恐引發全球經濟急劇下行。

SPI 資產管理公司合夥人 Stephen Innes 表示：「跨資產相關性如此緊密，更廣泛的風險情緒似乎很大程度上影響原油盤中交易情緒。」

周五石油回吐上周部分漲幅。上周原油因 OPEC + 減產而上漲。德國商銀分析師寫道，OPEC 和國際能源署 (IEA) 本周發布的月報顯示，需求成長預期悲觀，導致基調疲軟，但由於全球供應緊繃且 OPEC + 有必要時採取行動的決心，這縮限了價格走跌的空間。

「儘管今年上半的需求疲軟，但因 OPEC + 減產行動將於 11 月生效，市場將基本上保持供需平衡，但隨即下半年就會明顯供應不足。」分析師寫道。

「但在我們看來，支持高油價的最重要論據是，OPEC + 已經明顯表態將盡力防止油價大幅下跌：沙烏地阿拉伯似乎認為與俄羅斯的結盟比烏美友好更重要。」

SPI 資產管理公司的 Innes 表示，與此同時，石油交易者正引頸盼望中國 10 月 16 日召開的第 20 屆人大會議。「人大會議結果關係到中國政治和經濟前景，因為中國低通膨，人行可能降息，但財政是關鍵。」

「北京當局應會提供更多經濟刺激措施，聚焦支持消費而非投資。原油應會應聲上漲。但對待新冠肺炎的態度不太可能更動，似乎到 2023 年初之前都不太可能鬆動，但近日發生許多怪事，所以這可能也藏著巨大不確定性，但我認為要到今年稍晚才會影響到石油。」Innes 說。