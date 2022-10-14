〈能源盤後〉美蒸餾油供應大降 冬季取暖成本恐高漲 原油4日來首收高

原油期貨價格周四 (13 日) 上漲，為 4 個交易日以來首次收高，係因美國官方數據顯示，上周美國蒸餾油庫存減少近 500 萬桶，引起冬季取暖燃料供應緊繃的預期，進而帶來原油支撐力。

交易者同時消化幾個訊息，包括：美國最新高於預期的通膨數據、國際能源署 (IEA) 預警 OPEC + 供應減產可能會讓全球陷入經濟衰退，以及美國上周原油供應量增加程度高於預期。

能源商品價格

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.84 美元或 2.1%，收每桶 89.11 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.12 美元或 2.3%，收每桶 94.57 美元。

11 月交割的汽油期貨價格上漲 2.8%，收每加侖 2.7034 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格上漲 4.1%，收每加侖 4.0948 美元，為 6 月 28 日以來近月期貨最高收盤價。

11 月交割的天然氣期貨價格大漲 4.8%，收每百萬 Btu 6.741 美元。

市場推動力

原油周四逆轉早盤跌勢，最終收高，係因美官方數據顯示，上周 (10/7 止)，含熱燃油在內的國內蒸餾油供應量減少 490 萬桶，下降程度遠大於分析師預期。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周蒸餾油庫存下降 230 萬桶。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示：「以鳥瞰的角度看這份報告會發現，市場開始越來越關注蒸餾油供應狀況，尤其是越來越靠近冬季之際。」

Flynn 表示，近期市場疲弱來自對美國聯準會 (Fed) 升息和強勢美元的恐懼，而現在這情緒隨著時節推進冬季，轉向關注「供應量處於危險低水位」此一事實。

周四稍早美官方數據顯示，9 月消費者物價指數 (CPI) 年增 8.2%，較 8 月的 8.3% 年增率下降，但核心 CPI (不含波動較大的食品和能源價格) 年增率卻自前月的 6.3% 上升至 6.6%。無論是 CPI 或是核心 CPI 數據均高於《華爾街日報》調查的經濟學家估值。

CPI 數據短暫引發資產拋售，但爾後油價和美股大盤一同逆轉收高。

與此同時，國際能源署 (IEA) 月報指出，通膨已居高不下且經濟成長疲弱之際，石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 上周會議決議 11 月起減產 200 萬桶 / 日，致使原油期貨大幅反彈，恐加劇全球能源危機。

供應數據

美國能源資訊署 (EIA) 周四報告，上周美國原油庫存增加 990 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國原油供應量增加 220 萬桶。

Third Bridge 工業材料和能源全球部門負責人 Peter McNally 表示，美國原油庫存今年大多時候處於創紀錄的低水位，但經過季節需求轉疲和政府釋出戰略石油儲備 (SPR) 後，總算有所增加。

EIA 數據顯示，SPR 上周原油庫存減少 770 萬桶，帶動原油供應量的增加。但上周俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫存稍微下降 40 萬桶。

Flynn 表示，石油市場越來越關注 SPR。許多人認為，SPR 是完全出於政治目的而被消耗下降，「最終會在更進入冬季後，令我們面臨供應更緊繃的狀態。」

除了蒸餾油數據，EIA 也公布上周汽油庫存增加 200 萬桶。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周汽油庫存下降 210 萬桶。

「雖然每週數據非常不穩定，但很明顯的一點是，由於經濟剛剛開始從封鎖中復甦，美國汽油需求下降至 2020 年的消費水準以下。」McNally 補充說颶風伊恩可能會影響數據。

另外，EIA 周四報告也包括上周美國天然氣供應量增加 1250 億立方英呎。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國天然氣供應量增加 1230 億立方英呎。做為總庫存量，仍低於去年同期與 5 年平均水準。

EIA 周三發布《短期能源展望》月報，調降對 WTI 原油、Brent 和美國基準天然氣今年和明年的價格預期。

《冬季燃料展望》是《短期能源展望》月報的一部分，EIA 在其中預警，有鑑於對天然氣和取暖油價格預計上漲，今年冬季美國許多家庭的供暖成本可能會大幅上漲。