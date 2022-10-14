〈陸港盤後〉中國通膨壓力仍偏小 A股三大指數大漲

中國 A 股三大指數周五（14 日）收盤齊揚，漲幅均超過 1%，原因是最新通膨數據顯示，中國物價壓力仍偏小，投資人也靜待周日登場的中共「二十大」，將尋找任何股市利多消息。

滬指周五收盤大漲 1.84% 報 3,071.99 點，深成指勁漲 2.81% 報 11,121.71 點，創業板指驟漲 3.55% 報 2,434.22 點；兩市成交額合計人民幣 8,609 億元，「北向資金」淨買入 74.72 億元。

醫藥、醫療保健類股全線噴發，零售、釀酒、物流、軟體、半導體、紡織服裝、地產、金融、汽車等族群均走高。

香港恒生指數收盤勁揚 1.21%，恒生科技指數大漲 1.55%。

中國國家統計局周五發布的數據顯示，9 月消費者物價指數（CPI）較去年同期攀升 2.8%，增幅比 8 月的 2.5% 大，並寫下 2020 年 4 月以來最大增幅，但升幅略小於經濟學家原估的 2.9%。不計食品與能源成本的核心 CPI，上升 0.6%，為 2021 年 3 月以來最小升幅。

中國央行總裁易綱周四在 20 國集團（G20）財長和央行總裁會議上說，中國物價水準「基本穩定」，且央行將增強穩健貨幣政策力道，為實體經濟提供更有力支持。

彭博經濟學家曲天石表示，中國 9 月 CPI 數據顯示需求依然疲弱，經濟需要獲得更多支持。他說：「我們預料財政政策將扮演主要角色，中國人民銀行讓利率按兵不動，但會採取定向措施。」

中共「二十大」將在周日揭幕，中央總書記習近平預料將繼續掌權，不太可能大幅調整政策，而投資人在這場政治大戲中，將尋找任何有助於振振經濟與股市的蛛絲馬跡。

世界銀行的數據顯示，中國今年經濟成長將放緩至 2.8%，遠不如去年的 8.1%。

在近年國內生產毛額（GDP）成長目標被淡化後，投資人將密切關注習近平在經濟成長方面的表述。由於數名高階官員可能會退休，投資人也關心新一屆財經領導班子，觀察潛在接替人選。