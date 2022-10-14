盤中速報 - 聯發科(2454)股價大漲至583.0元，漲幅達7.17%

聯發科(2454-TW)14日12:19股價上漲39元，報583.0元，漲幅7.17%，成交6,231張。
聯發科(2454-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為多媒體IC 、電腦週邊IC、高階消費性IC、其他特殊應用IC。
近5日股價下跌7.33%，台灣加權指數下跌7.78%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,024 張
- 外資買賣超：+463 張
- 投信買賣超：+217 張
- 自營商買賣超：+344 張
- 融資增減：+209 張
- 融券增減：+191 張
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