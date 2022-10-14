盤中速報 - 景碩(3189)股價大漲至96.9元，漲幅達7.07%

景碩(3189-TW)14日09:06股價上漲6.4元，報96.9元，漲幅7.07%，成交2,533張。

景碩(3189-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。

近5日股價下跌9.95%，台灣加權指數下跌7.78%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-146 張
  • 外資買賣超：+346 張
  • 投信買賣超：+4 張
  • 自營商買賣超：-496 張
  • 融資增減：-949 張
  • 融券增減：+23 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+26.19%

$12,619

原投組報酬率

+16.84%

$11,684

投組標的成分

  • 40%

    ﻿建碁

    3046

  • 20%

    金橋

    6133

  • 20%

    寶一

    8222

  • 10%

    醣聯

    4168

  • 10%

    晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞