盤中速報 - 景碩(3189)股價大漲至96.9元，漲幅達7.07%

景碩(3189-TW)14日09:06股價上漲6.4元，報96.9元，漲幅7.07%，成交2,533張。
景碩(3189-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。
近5日股價下跌9.95%，台灣加權指數下跌7.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-146 張
- 外資買賣超：+346 張
- 投信買賣超：+4 張
- 自營商買賣超：-496 張
- 融資增減：-949 張
- 融券增減：+23 張
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