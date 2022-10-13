群益投信：以「RISE」策略掌握觸底反彈 台股看好高息ETF

群益投信今 (13) 日舉辦線上投資展望，投資長李宏正表示，第四季資產配置可以「RISE」策略掌握觸底反彈，其中，台股部分，預料電子業整體庫存調整有機會在明年上半年逐漸落底，在此之前，可留意具高息保護的台股高息 ETF。

今 (2022) 年以來，多重利空環伺，風險性資產表現震盪劇烈，主要股、債表現皆呈壓，投資難度倍增。李宏正表示，後市來看，儘管市場不確定性仍多，不過基於企業獲利預估仍表現不差，甚至有望觸底回升，且主要股市評價具吸引力，長線投資機會浮現，建議第四季以「RISE」配置策略來因應。

李宏正表示，其中 R 代表 Rebound 觸底反彈機會，可關注大選將至，選舉行情可期之美國、台灣股市表現；I 代表 anti-Inflation 抗通膨策略，可留意具高息保護之台股高息 ETF、優先順位非投資級債券以及金融次順位債券；S 代表 Stable 穩健多重配置，投資人可透過具跨資產、跨市場投資思維的多重資產基金或目標風險組合基金來參與市場；E 則代表 Emerging 亞洲超新星，以經濟成長動能強勁之趨勢性佳的印度、東協股市。

台股跌跌不休，群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，第四季來看，台股市場仍須留意幾項外部因子的影響，包括：原物料料持續維持在高檔、供應鏈瓶頸問題仍待疏通，通膨數據短期要大幅下降有難度，而基於降通膨是聯準會的首要目標，鷹派政策立場仍將延續一段時間。

除此之外，庫存調整狀況亦須留意，黃俊斌表示，主要在於手機需求下滑，PC 與 NB 庫存升高，伺服器需求亦見鬆動，電子供應鏈庫存調整時間拉長。供應鏈由上游到下游，各自盤點庫存，庫存去化初步獲得些許成果，但仍等待需求東風來臨，而台灣電子業目前仍以消費性電子產品為需求大宗，預料整體庫存調整有機會在明年上半年逐漸落底。

後續在台股投資操作上，黃俊斌表示，儘管聯準會升息與庫存調整持續進行中，不過相關利空也逐步被市場消化吸收，操作上建議逢低分批布局，看好的產業包含電動車、伺服器、電子紙、低軌道衛星、光通訊；近期疲弱的半導體族群，則靜待落底訊號浮現。

黃俊斌認為，供應鏈瓶頸什麼時候落底是關鍵之一，目前看來，手機需求下滑，PC 與 NB 庫存升高，伺服器需求也開始鬆動，庫存調整會持續到明年第二季底，但只要確認供應鏈危機解除，股市就會開始反彈。