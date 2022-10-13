盤中速報 - 群聯(8299)急跌-2.48%報295.0元，成交1,060張

群聯(8299-TW)近5分K跌速2.48%，13日09:10報295.0元，成交1,060張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

群聯(8299-TW)近5日股價上漲7.99%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌9.18%。櫃買指數下跌4.78%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,921 張
  • 外資買賣超：+1,003 張
  • 投信買賣超：+1,736 張
  • 自營商買賣超：+182 張
  • 融資增減：-294 張
  • 融券增減：-61 張

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