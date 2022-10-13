加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/10/12）

野村腳勤觀點：

●美國禁晶片出口「下有對策」

週末美國商務部全面禁止企業向中國出口用於「超級電腦」的先進晶片，不只是中國及台灣相關廠商受到衝擊，事實上以中國對全球晶片需求的重要性，美國本土企業也受重傷，對全球半導體產業都將是重大打擊。不過所謂「上有政策，下有對策」，細看這次禁令會發現，美國對於先進晶片的定義是：超過 100 每秒浮點運算次數 (FLOPS)，如先前禁止的 NVIDIA-A100、AMD-MI 250 晶片皆在此內，屬於運算能力非常頂級的晶片類型。而以目前中國自製晶片的能力，其實可以靠堆數量、增加成本的方式來獲得同等規模計算力，因此就高階應用方面還不至於被全面封殺，實務上廠商更有可能將投單由主流晶片轉向非主流，也不失為撐過這波禁令的解套辦法。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一）通膨高點放緩：美國 8 月 CPI 下降至 8.3%，雖不如預期，但仍持續緩步下滑中

（二）通膨壓力緩解：SCFI 運價指數連 15 週下跌，原物料價格下滑、房租漲幅趨緩有利於通膨降溫

（三）匯率支撐獲利：今年以來台幣貶值，匯兌收益有助於 Q3 企業獲利優於預期，支撐台股基本面

●大盤利空因素：

（一）FED 維持鷹派：通膨下滑緩慢、FED 官員維持強硬升息口吻，年底前還有 5 碼升息預期

（二）中國經濟疑慮：中國 9 月財新服務業 PMI 跌至 49，二十大前維穩的前提下持續封控，經濟復甦緩慢

（三）存貨調整啟動：零售、製造、批發端庫存皆在高水位，存貨調整啟動，企業獲利營收轉折向下

●三大利空有解，等待獲利上修轉折出現

目前市場的三大利空：1) 高通膨、2) 獲利下修、3) 美國禁晶片出口，都是最近台股重挫的主要原因，但從現在這個時間點來看，明年上半年之前這些利空都有望逐一破解。首先能源及食品價格已自 6 月以來穩定下滑，房租價格也有望在兩季之內隨房價下跌而回落，結合 9 月後通膨基期墊高的因素，我們認為明年第一季將是通膨有感下滑的時間點。而隨著通膨下滑，美國民眾的高儲蓄率有望加速轉為消費力道，並帶動企業獲利快速回升，所有利空都是環環相扣，一切就只等轉折的時間點到來。至於美國晶片禁令事件，基本上股市跌幅多已反映了最差的情況，就實務上中國其實是有暫時解套的方法與能力，因此短期企業獲利雖會受影響，但尚不至於像市場認為的那般慘重。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/09/30 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

把投資交給專業，首選野村投信

>>> 閱讀更多精彩文章

註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書野村證券投資信託股份有限公司 110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓 (台北 101 大樓) 客服專線：(02) 8758-1568 野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw AMK01-220900080 上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或投資人須知)。有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書 (或其中譯本) 或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。【野村投信獨立經營管理】