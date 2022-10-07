瑞士信貸瀕破產邊緣 國壽證實曝險約350億元

瑞士信貸瀕臨破產邊緣，外界關注我金融業曝險情況，對此國泰金 (2882-TW) 總經理李長庚今 (7) 日受訪時坦言，國壽持有瑞信債券約新台幣 350 億元，會依規定做減損評估，提列可能損失準備。

李長庚今天受訪時說，近期瑞信 CDS(信用違約互換交易) 已經飆破 250 個基點，依規定財報必須進行減損評估，但他也說，瑞信事件對金融市場的影響會比 2008 年、2009 年的金融海嘯時期還小。

李長庚指出，2008 年以後全球央行協作機制比當年強太多，而且當年之所以爆發金融海嘯是因為 AIA 很多金融資產，上下交易對手網絡不知狀況。

李長庚認為，過去金融市場的問題除了不確定性外，而且透明度也不夠，但現在各國政府對於市場透明度要求比起以前好很多，雖然瑞信本身會有辛苦的過程，但現在透明度與掌握度都高，因此研判這次風險會比雷曼小很多。

國壽副總林昭廷則補充說明，國壽持有瑞信債券約新台幣 350 億元，且幾乎都是主順位債，而目前瑞信的信評都是投資等級尚未被降評，而且瑞信的資本水準充足約 13.5%，距離觸發最低順位資本 AT1 減損的門檻還有 178 億瑞朗資本的緩衝空間，依照規定目前沒有要增提預期信用損失。