〈研華法說〉Q3營收估續創高 示警新接單已有需求放緩現象

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (3) 日召開法說會，展望第三季，營收估季增 4.5% 至 8%，將續創單季新高，毛利率中位數 38.5% 持平第二季；不過，雖然第三季穩健向上，但研華經營團隊坦言，近期接單有看到需求放緩的現象，將關注是否翻轉。

研華預估，第三季以匯率 1 美金兌新台幣 29.8 元來看，第三季營收將落在 5.9-6.1 億美元、約新台幣 175.82 至 181.78 億元之間，毛利率落在 37.5-39.5%、營益率 17.5-19%。

研華表示，下半年主要市場仍積極推動淨零與能源轉型，帶動工廠智能化、智慧節能環保、智慧城市等剛性需求強勁成長；以各市場來看，下半年歐美市場動能延續成長，中國在逐步解封後，也可望較去年同期成長；整體而言，全年營收及獲利也可達成雙位數成長。

料況方面，研華表示，目前仍有少數關鍵料缺貨，但整體料況持續改善，整體庫存水位在第四季將回到正常水準。而雖然部分產品如 DRAM、面板等報價回落，但部分零組件購料成本仍高，因此下半年產品暫無調價計畫，全年毛利率可望持穩，甚至略優於展望。

不過，雖然第三季跟全年展望正向，但研華綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙直言，目前新接訂單確實有放緩情形，尤以中國市場較明顯，其他地區雖也有放緩，但幅度相對較小。

陳清熙進一步說明，研華通常以 B/B Ratio 1.1 做為區分未來景氣榮枯的標準，若 B/B Ratio 連續 3 個月小於 1.1，則代表半年後的市場需求轉弱，而 7 月 B/B Ratio 1.06，是近期以來單月首度低於 1.1；不過，由於 7-8 月有暑假因素的影響，後續還是要看第三季整體接單會較合理。

研華董事長劉克振則認為，目前 B/B Ratio 回到比較低是正常情況，他認為，客戶之前下長單，一半以上不一定是實際需求，而是因為供應鏈缺料、交期拉長，客戶才下長單搶貨，但隨著料況好轉，客戶下長單的意願自然下滑，也反應在接單狀況上。