國產9月營收持穩高檔 遞延效應挹注Q4旺季更旺

大南方計畫帶動科技廊道與房市大建設，產生巨量且長期的營建混凝土需求，混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (7) 日公告 9 月營收 17.51 億元維持高檔、累計營收 155.09 億元；公司認為，先前受天候影響的出貨，在營建工程追進度的遞延效應下，將帶旺第四季到農曆年前出貨及營運旺上加旺。

國產指出，颱風與梅雨會干擾混凝土等營建進程，目前包括大南方重大計劃等全台科技大建設，帶旺各區域的房市建設，在營建工程的混凝土大總量需求不變下，第四季與農曆年前出貨高峰將旺上加旺、樂觀可期。

國產表示，大南方計畫帶動科技廊道與房市大建設，產生相當巨量且長期的營建混凝土需求，加上縝密的科技行控、能進行巨量混凝土澆築的協同作業能力，即使面臨連月颱風干擾，但 9 月營收仍維持高檔，國內混凝土本業營收也來到 13.4 億元，若扣除去年 5 月售出大陸昆山廠的比較基期因素，整體呈現相當穩健的營運態勢。

目前中央積極推動大南方計劃，從南科一路往南，串連南科三期開發案、台南沙崙綠能科學城、高雄興達海洋基礎建設、路竹科、橋頭科、楠梓科、亞灣 5G AIoT 與和發產業園區等，形成南台灣半導體科技 S 廊道。

且在大南方政策趨動下，高雄市各區域也紛紛啟動高雄各重大建設計劃，捷運紅線也規劃南延至小港林園，重大建設齊發帶動房市熱絡發展，均產生混凝土等營建需求。

放眼第四季的傳統最旺季營運，國產認為，除了科技建廠持續強勁需求，928 房市檔期全台創下 8000 億元推案，掌握了上述全台各地的指標建案興建需求。

以大南方計畫為例，未來國產正興建中仁德廠於年底前後加入營運，不僅可增加產能、達到區域聯防的競爭力，而且還可以整合集團在大台南與大高雄所擁有的 9 座混凝土厰，產生相當龐大的協同作業綜效，搶攻目前相當火熱的大台南與大高雄等巨量混凝土營建需求。