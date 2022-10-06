環球晶9月營收登歷史第三高 Q3達180億元續創新高

環球晶 (6488-TW) 今 (6) 日公告 9 月營收達 60.6 億元，月減 3.3%，年增 12.6%，創歷史第三高；環球晶第三季不受終端市場需求減弱影響，營收達 180.5 億元，季增 2.9%，年增 17.5%，續創新高；前三季累計營收衝破 500 億元大關、達 519 億元，年增 14.4%，創歷年同期新高。

環球晶指出，確實有少部分半導體客戶，為在年底調節存貨，盼將部分第四季訂單遞延至明年 1 月出貨，但影響程度不大，目前車用、工業用與功率電子元件領域需求仍非常強。

就不同應用端客戶來看，環球晶表示，客戶端需求差異大，有的完全沒受市況放緩影響，有的稍受影響、有的影響層面則較多，車用、工業、功率電子元件領域需求仍非常強，消費性電子、手機相關則較弱。

環球晶表示，為抑制通膨，各國政府紛紛祭出緊縮財政手段，使總體經濟籠罩陰影，連帶削弱消費性電子產品，但半導體應用已深入生活各層面，不僅是維持社會運作的關鍵產業、重要性也提升至國家戰略位置。

環球晶認為，新興材料化合物半導體具多種卓越特性，適用於 5G 通訊、快速充電與超高壓產品如電動車領域及太陽能逆變器，相關政策如電動車補貼、淨零碳排目標等皆有望推升化合物半導體滲透率，科技發展也將持續帶動半導體單位矽含量增加，支撐產業長期動能。