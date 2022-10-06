外資持續站買方 三大法人同步加碼聯電2.49萬張

台股今 (6) 日開高震盪向上，終場收 13892.05 點，上漲 90.63 點，成交值降至 1754.93 億元；三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超 126.6 億元，三大法人則聯手買超聯電 (2303-TW)2.49 萬張。

今日集中市場外資及陸資買超 127.03 億元，投信買超 12.16 億元，自營商賣超 12.59 億元外資及陸資買超 127.03 億元。在期貨市場中，外資及陸資交易淨口數爲 5432 口，未平倉合約口數爲多單 2721 口。

今日集中市場外資及陸資買超較多的個股爲，臺企銀、聯電、遠東新、開發金、新光金、第一金、中鋼、台積電、台達電、高力；今天在集中市場外資及陸資賣超較多的個股爲，玉山金、華新、中信金、台泥、台塑、奇鋐、華通、威盛、仁寶、南亞科。

今日集中市場投信買超較多的個股爲，日月光投控、聯電、永豐金、致伸、奇鋐、英業達、第一金、元大金；今天在集中市場投信賣超較多的個股爲，玉山金、長榮航、中華電、遠傳、京元電、燿華、富邦金、安集、中砂、興農。

今天在集中市場自營商買超較多的個股爲，長榮航、聯電、仁寶、英業達、台泥、中鋼、亞泥、潤泰新、緯創、和碩；今天在集中市場自營商賣超較多的個股爲，大成鋼、南亞科、華通、遠東銀、旺宏、嘉聯益、宏碁、富邦金、冠德、元晶。

證券分析師黃漢成指出，台股今日類股輪動快速，大盤反彈架構仍能維持，但上檔面臨月線 14128.9 點沉重壓力，造成投資人觀望，市場成交量能也因此萎縮。