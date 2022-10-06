京鼎竹南新廠完工 估創造30億元產值、400個就業機會

半導體設備供應商京鼎 (3413-TW) 今 (6) 日宣布，由於晶圓廠積極擴產及關鍵備品耗材需求增溫，斥資 24 億元在苗栗竹南科學園區打造智能工廠，今日正式落成，預估將創造超過 30 億元產值、400 個就業機會。

京鼎此次透過旗下承鼎精密投資興建新廠，新廠擁有地上 8 層，地下 3 層建築物，預期未來除提供半導體關鍵零組件備品耗材生產與表面處理，也將作為次系統模組組裝測試生產用地。

京鼎表示，近年受經貿環境變動、疫情肆虐等全球性因素干擾，公司藉由在地化、區域化生產，以多元布局方式降低生產風險、提升供應鏈韌性，此次擴大在台投資也獲經濟部投資台灣事務所「中小企業加速投資行動方案」專案補助。

展望後市，京鼎看好，在 AI、5G、高速運算 (HPC) 及電動車 (eV) 等需求推動下，終端產品半導體含量持續增加，且隨著製程設備複雜度提升及交期遞延等，明年全球半導體設備支出仍維持在千億美元附近，公司在新品開發、新產能貢獻雙引擎驅動下，長期營運也看增。

承鼎精密為關鍵零組件主要供應商，核心技術聚焦設備備品耗材及半機械模組保養維修服務，未來新廠將提供品質優異、穩定性佳及價格優勢產品，並提升關鍵零組件垂直整合製造能力，提供客戶更完整、更好技術及交貨能力。