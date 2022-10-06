〈台股盤前〉上檔面臨萬四、月線雙重壓力 短線不脫整理格局

台股接連 2 日強勢反彈逾 500 點，昨 (5) 日台積電帶頭衝，且三大法人連續兩天同步買超，大盤一舉飛越 10 日線，終場勁揚 224.91 點、以 13801.43 點作收。美股昨日漲跌互見，台股目前僅能以「跌深反彈」視之，接下來將面臨萬四與月線 14154 點雙重壓力，預期不脫整理格局。

昨日三大法人持續同步買超，其中，外資買超 49.88 億元，投信買超 20.79 億元，自營商買超 22.46 億元。在期貨市場方面，外資由空翻多，淨多單大增 10851 口，轉為留倉台指期淨多單 8149 口。

今天觀盤重點，國安基金將於今日召開例會，據了解，由於上週台股連日重挫，國安基金已斥資銀彈逾 50 億元，投資標的集中在以台積電為首的大型權值股。

大立光受惠蘋果新機拉貨帶動，9 月營收重回 50 億元整數大關之上、達 51 億元，衝上 22 個月來高點，月增 14%，優於預期；第三季營收則登 7 季新高，大立光表示，預期 10 月拉貨動能與 9 月差不多，今日股價表現可期。

受惠蘋果新 iPhone 手機上市，PCB 供應鏈華通、台郡最新公布 9 月營收，雙雙改寫歷史新高，華通第三季營收表現更強勁，單季首度衝上 216 億元創新高，以目前接單滿載的走勢來看，強勁營收動能將可延伸至 10 月；可關注蘋概股股價表現。

整體來說，台股連日站回 5 日線、10 日線，並出現向上跳空缺口，短線轉為有利多方的情況，但目前季線仍持續下彎當中，台股目前僅能以「跌深反彈」視之。