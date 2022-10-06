〈台股盤中〉蘋概、高價股點火 中小型股扯後腿一度回測13800點

台股今 (6) 日再由權王台積電領漲，加上大立光勁揚帶動蘋概股走強，高價股持續獲買單點火，指數開高震盪，櫃買指數翻黑下跌，大盤漲幅一度收斂、回測平盤，最低探至 13814.33 點，力守 13800 點關卡，預估今日成交量約 1730 億元。

櫃買指數早盤翻黑震盪，回測 10 日線，其中，鋼鐵族群表現最強勢，上漲 0.64%；生技醫療也有 0.5% 漲幅；光電則表現最弱，下挫 1.25%，其次為航運下跌 0.8%。

觀察電子權值股表現，台積電早盤最高至 451 元，盤中維持震盪格局；台達電開高走高，大漲約 3%；大立光 9 月營收創 22 個月來新高，股價震盪走高，大漲近半根漲停板，重回 10 日線；廣達、日月光、聯電等同步走揚。

大立光營收報捷，蘋概股同步振奮，正達、科嘉 - KY 大漲逾半根停板；建準、台郡、嘉澤都有逾 2% 漲幅；康舒、鉅祥、智原、毅嘉、美律等表現也不俗。

高價股也有資金點火，大立光、世芯 - KY 上漲逾 4%，旭隼、力旺站穩盤上；信驊雖坐穩高價股王寶座，但下跌逾 2%。

IC 設計族群中，迅杰、九暘攻上漲停，通泰也漲逾 5%；類比科、創意、普誠、安國都有 3-4% 漲幅；凌陽、M31、立積、太欣等均站穩盤上。