台積電、鴻海領軍多頭大軍集結 台股大漲224點收13801點 飛越十日線

台積電號召多頭集結 台股大漲224點收13081點 飛越十日線。(圖：AFP)
台積電號召多頭集結 台股大漲224點收13081點 飛越十日線。(圖：AFP)

美股周二 (4 日) 再度上演報復性反彈，台股今 (5) 日由電子三雄領軍，號召半導體、IC 設計等多頭大軍集結，金融股、傳產貨櫃海運同步衝鋒，台幣也強勁升值，指數開高走高，一度觸及 13900 點，終場上漲 224.91 點，收 13801.43 點，成交值放大至 2325.15 億元，飛越十日線。

櫃買指數開高走低，終場上漲 0.58 點，收 177.48 點，成交值 667.5 億元。上市櫃成交值合計 2992.65 億元。

電子三雄領軍吹響多頭號角，台積電大漲 3.73%，收在 445 元，鴻海、聯發科漲幅都超過 4.3%，分別收在 107 元、599 元，聯發科離重返 600 元僅一步之遙。台達電大漲 4%，日月光投控、大立光也漲逾 2%。金融權值股包括國泰金、富邦金漲幅都超過 2%。

高價股延續火熱態勢，譜瑞 - KY 強攻漲停，信驊狂飆 6%，祥碩、鈺太、聯詠大漲超過 4%，台達電、國巨、信邦、富邦媒、力旺、玉晶光、威鋒電子、合一表現也不俗。

IC 設計族群人氣強強滾，敦泰、偉詮電、迅杰、新唐、沛亨漲幅都超過 2%；不過，族群呈現個股輪動，金麗科開高走低摜殺大跌 8%，九暘、智原、創意、茂達也跌逾 2%。

電動車概念股續獲資金追捧，高力狂飆漲停，為昇科、信邦、統振、華城漲幅都超過 3%，立凱 - KY、乙盛 - KY、華德動能表現也都不俗。

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