台積電、鴻海領軍多頭大軍集結 台股大漲224點收13801點 飛越十日線

美股周二 (4 日) 再度上演報復性反彈，台股今 (5) 日由電子三雄領軍，號召半導體、IC 設計等多頭大軍集結，金融股、傳產貨櫃海運同步衝鋒，台幣也強勁升值，指數開高走高，一度觸及 13900 點，終場上漲 224.91 點，收 13801.43 點，成交值放大至 2325.15 億元，飛越十日線。

櫃買指數開高走低，終場上漲 0.58 點，收 177.48 點，成交值 667.5 億元。上市櫃成交值合計 2992.65 億元。

電子三雄領軍吹響多頭號角，台積電大漲 3.73%，收在 445 元，鴻海、聯發科漲幅都超過 4.3%，分別收在 107 元、599 元，聯發科離重返 600 元僅一步之遙。台達電大漲 4%，日月光投控、大立光也漲逾 2%。金融權值股包括國泰金、富邦金漲幅都超過 2%。

高價股延續火熱態勢，譜瑞 - KY 強攻漲停，信驊狂飆 6%，祥碩、鈺太、聯詠大漲超過 4%，台達電、國巨、信邦、富邦媒、力旺、玉晶光、威鋒電子、合一表現也不俗。

IC 設計族群人氣強強滾，敦泰、偉詮電、迅杰、新唐、沛亨漲幅都超過 2%；不過，族群呈現個股輪動，金麗科開高走低摜殺大跌 8%，九暘、智原、創意、茂達也跌逾 2%。

電動車概念股續獲資金追捧，高力狂飆漲停，為昇科、信邦、統振、華城漲幅都超過 3%，立凱 - KY、乙盛 - KY、華德動能表現也都不俗。