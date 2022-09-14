輝瑞展開以mRNA技術開發流感疫苗的後期試驗

輝瑞公司 (PFE-US) 周三 (14 日) 表示，它已開始對美國 25000 名患者進行流感疫苗後期試驗，這是針對信使 RNA 流感疫苗的首批相關研究之一。

該公司表示，第一批參與者已經接種該疫苗，開發該疫苗的技術與德國 BioNTech SE (BNTX-US) 合作開發新冠病毒疫苗時的技術相同。

流感每年在美國造成 12000 至 52000 人死亡，但由於流行的病毒不斷變異，疫苗中使用的毒株必須在流感季節之前每年更換。

信使 RNA 技術可以相對更快地改變疫苗株，輝瑞預計這種靈活性及其快速製造可能會在未來幾年實現更好的病毒株對應。

目前，針對流感的疫苗，例如澳洲 CSL Seqirus 的 Fluad Quadrivalent 或 Flucelvax Quadrivalent 都是非活化疫苗，讓病毒在培養物中生長，然後使用某些化學物質殺死，這個過程需要幾個月的時間。

去年，莫德納 (Moderna Inc)(MRNA-US) 的流感疫苗早期數據顯示該公司基於 mRNA 的流感疫苗並不比市場上的可用疫苗更好，這讓投資人感到失望。不過，莫德納在今年 6 月已開始其流感疫苗的後期試驗。