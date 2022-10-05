〈友通智慧新工廠〉導入自動化產出增3成 每年投EPS 1元持續強化

工業電腦廠友通 (2397-TW) 積極推動數位轉型，桃園新廠導入多項自動化設備，產出提升 30%、副董事長李昌鴻表示，因應未來成長需求，預計每年都將投入每股純益 1 元，強化智慧製造。

李昌鴻說明，桃園新廠配合母集團佳世達 (2352-TW) 的蘇州及越南廠彈性生產，可支撐公司一路成長到 2025 年，也會持續用 M&A 等方式，因應未來增加的訂單。

友通從汐止舊廠搬遷桃園新廠後，SMT 產線從原先 1 條，一舉擴增至 6 條，月產 15 萬片板卡類產品，其中一條專門供應網安設備子公司其陽 (3564-TW)；系統組裝則有 4 條線，月產 6 萬台工業電腦。

產能提升外，友通桃園廠整合高效率 AS/RS 無人搬運車與自動化智能倉儲系統，讓工單備料物料周轉效率提升 20%、產出率提升 30%，並導入 X-Ray 自動點料機、智慧型供料器，料件掌握度達 99.9%。

同時，桃園廠透過爐前 2D AOI 與爐後 3D AOI 自動光學，以及 X-Ray 檢測，確保成品零件的正確性及製程品質，寬溫燒機室可依照客戶需求，滿足各式關鍵應用要求的耐受性，直通率達 99.6%。

李昌鴻表示，將透過智慧新工廠、AIoT 人工智能物聯網產品與彈性穩定的供應鏈布局等三大營運策略，從設計到生產端，實施全面的製程及品質管理，提供整合解決方案並實現卓越的產品性能與穩定的供應服務。