友通二大產品需求佳 下半年營運逐季成長

工業電腦廠友通 (2397-TW) 今 (15) 日召開法說會，在嵌入式板卡、網安業務需求強勁帶動下，公司訂單能見度超過半年，隨著缺料狀況持續改善、漲價效益顯現，下半年營運可望逐季成長、毛利率也將同步走揚。

友通副董事長李昌鴻說明，四大業務來看，友通本身為主的嵌入式板卡需求依舊強勁，第二季接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 為 1.43；子公司其陽 (3564-TW) 網安設備也是剛性需求；羅昇 (8374-TW) 為主的工業自動化部分，綠能、半導體相關維持正向，僅面板業等工具機設備受到產業市況影響，需求下滑。

顯卡事業子公司 Brainstorm 方面，李昌鴻坦言，受到加密貨幣市場重挫影響，上半年需求開始轉弱、去化庫存，下半年還是審慎看待。但看好，目前美國政府鼓勵「美國製造」的政策下，Brainstorm 擁有在地設計製造能力，中長期可望因此受惠。

友通上半年四大業務營收比重來看，顯卡 33%，網通 14%，嵌入式板卡 27%、工業自動化 26%；若以地區區分，亞太區 46%、美洲 49%、歐洲 5%；李昌鴻表示，長期希望四大業務、三大市場的比重能朝向平均發展。

近期兩岸地緣政治緊張，友通坦言，確實有客戶擔憂未來產品出貨到中國受阻，因此希望將產品移至中國製造，但因母集團佳世達 (2352-TW) 在蘇州有生產基地，也可藉集團效益彈性調整產能因應客戶需求。