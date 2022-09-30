〈金管會報告搶先看〉四招深化永續金融 國銀明年首次氣候風險壓力測試

金管會力推永續金融，主委黃天牧將於下周一 (10/3) 赴立法院財委會業務報告，據報告書顯示，金管會將透過四大面向深化永續金融，其中，將於 2023 年辦理本國銀行首次氣候風險壓力測試。

首先是金管會 9 月 26 日提前啟動綠色金融行動方案 3.0，期借重金融市場力量，深化我國永續發展並支持淨零轉型。

第二招是辦理「永續金融評鑑」，金管會表示，為促使金融業積極審視自身面臨氣候變遷及環境、社會與治理 (ESG) 相關的風險，進而發揮影響力，由金融研訓院擔任主辦單位，結合證基會及保發中心共同辦理永續金融評鑑，預計於今年底前對外宣布評鑑辦法。

第三為研議永續報告書揭露 ESG 資訊，金管會表示，證交所及櫃買中心已於今年 9 月修正「上市櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」，要求公司應以專章揭露氣候變遷對公司造成的風險與機會、及採取的相關因應措施；並新增水泥、塑膠、鋼鐵、油電燃氣業及半導體業等電子業，應依產業別加強揭露相關永續指標。

最後則是推動金融業揭露氣候變遷資訊及辦理壓力測試，金管會表示，為強化銀行業及保險業對於氣候相關風險管理及財務揭露，將督導銀行、產險及壽險公會於今年底前完成氣候相關風險財務揭露實務手冊，並將參酌銀行公會氣候風險壓力專案小組的建議，訂定本國銀行辦理氣候風險壓力測試的作業規畫，預計明年辦理首次本國銀行氣候風險壓力測試。