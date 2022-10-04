翁肇喜回鍋立馬動起來 三商壽啟動10億股現增 最快11月完成

三商美邦人壽 (2867-TW) 創辦人翁肇喜已高齡 88 歲，回鍋被視為要來拯救三商壽財務問題，昨 (3) 日才正式掌舵，今日即公告啟動史上最大 10 億股的現金增資，認股基準日為 10 月 26 日，將授權新董事長定價，最快 11 月可完成增資，預計可提高資本適足率 (RBC) 約 22-25 個百分點。

三商壽去 (2021) 年重押台灣 50 反 1 投資失利、加上今年資本市場嚴峻，使得三商壽面臨龐大增資壓力，在今年初、7 月中、8 月中宣布三度增資，其中，年初完成現金增資發行新股 4.3 億股，以每股發行價格 8.2 元，募集總金額為新台幣 35.2 億元，增加資本適足率約 17%。

三商壽今天宣布，此次增資 10 億股，認股基準日正式通過為 10 月 26 日，停止過戶日為 10 月 22 日到 10 月 26 日。此次現增將提撥 10% 給員工認購，80% 由原股東認購，按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購，每千股可認購 258 股。原股東及員工繳期為 10 月 28 日到 11 月 3 日；同時特定人繳款期間為 11 月 4 日到 11 月 10 日。

三商壽本次現金增資，創該公司歷年增資新高紀錄，現增發行價在市況欠佳時，一般為市價 8-9 折計算，10 億股普通股新股若全數發行，三商壽約可籌到 5、60 億元。