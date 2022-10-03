三商壽董座創辦人翁肇喜回鍋 掌舵後首要任務拯救淨值

三商壽 (2867-TW) 董事長、副董事長在今 (2022) 年 4 月中旬雙雙辭職，由總經理陳宏昇暫代董事長，歷經將近半年懸缺尋覓人選後，今 (3) 日召開臨時董事會，通過代理董事長陳宏昇請辭，續專任總經理，並推舉三商行創辦人、也是三商美邦人壽首任董事長翁肇喜擔任新任董事長，回鍋後首要任務就是要拯救三商壽的淨值與財務狀況。

翻開三商集團的發展史，最早要追溯到 1964 年，當時由翁肇喜、陳河東、郭仲熙合夥創立，由於三人都畢業於台大商學院，因此將公司取名為「三商行」，翁肇喜畢業於台大商學院與具有英國桑德蘭大學文學碩士學位，為三商集團創辦人之一，同時也是三商美邦人壽創立時的首任董事長。

三商美邦人壽當時在翁肇喜領導下，於創立 5 年後即在當年度開始創造獲利，1998 年總保費收入更一舉突破百億，在翁肇喜 7 年任內，不僅讓三商美邦人壽成為本土新壽險公司的領導品牌，也為三商美邦人壽寫下輝煌的成績。

不過，三商壽於去年重押元大台灣 50 反 1，造成投資失利，已經在今年初、7 月中、8 月中宣布三度增資，但金管會今天指出，截至上周最新公布的數據顯示，三商美邦人壽截至 9 月底淨值比為 2.1%，還是低於法定標準的 3%，因此，翁肇喜回鍋後改善三商壽的財務問題將是當務之急。

三商美邦人壽表示，董事會今日推舉具代表性、關鍵性及決策力的三商集團創辦人翁肇喜擔任董事長一職，不僅是因為翁肇喜具備壽險經營經驗及治理能力，同時具備財務、商務專業，更是該公司大股東，顯示負責任及對公司支持決心的展現。相信在董事長翁肇喜的帶領下，必定能繼續追求卓越，為保戶、員工及股東創造更高的價值。

