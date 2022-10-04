高股息老大哥0056配息還是穩 8%搶息潮湧現

投資人最愛的國民 ETF 0056 3 日宣布配息金額 2.1 元，4 日單日成交量旋即衝上 11 萬張，不僅為台股 ETF 第一，也同時創歷年公布配息金額後的新高；規模並來到 1,496 億新里程碑，顯示投資人認同 0056 長期配息及填息表現，參與除息買氣火熱。

0056 是台灣成立時間最久、受益人數最多的高股息 ETF，固定於每年 10 月初公布當年配息金額，加上已連續 12 年配息，無論是除息前買進領息，或是除息後逢低增持，已成為存股族每年參與盛事。如去年除息金額公布前，9 月單月淨申購金額 53 億，除息公布後的 10 月，單月淨申購金額 254 億；而今年 9 月單月淨申購金額已達 152 億，是去年同期近三倍，10 月買盤值得關注。今年以來 0056 累積淨申購達 657 億，全年也將挑戰淨申購金額破千億紀錄。

今年市場出現罕見股債雙殺局面，無論是高股息 ETF 或是固定收益的債券 ETF，價格都來到相對低點，不少投資人把握機會大舉買進。0056 自 2007 年成立，歷經多次多空循環，持續繳出良好配息與填息紀錄，更是市場優先加碼對象，在 9 月市場修正最激烈時，股價跌破十年線，單月吸引將近 4 萬人加碼，受益人數一舉突破 76 萬人大關，持續穩居國內 ETF 人氣冠軍。

0056 今年以來受益人數成長逾 20 萬，並自 6/2 起連續 86 個交易日淨申購，均顯示 0056 是台股高股息 ETF 投資首選，本次配息也未讓長期股東失望，配息金額、配息率雙雙繼 2019 年後再創新高。

法人指出，0056 除了 8% 高殖利率相當吸睛，觀察其歷年股價走勢，扣除 2008 年金融海嘯重挫，及 2020 年全球疫情股市大幅走揚的極端情形，長期股價位於於 22 元至 28 元區間，對於領息資產而言表現相當穩定，且是唯一有十年以上股價走勢可供參考的高股息 ETF。目前 0056 股價位於十年線附近，考量今年修正已多，加上台股大盤自 2000 年以來第四季正報酬機率達 77% 投資人無論參與除息，或是除息後加碼，都是在相對好的進場位置。

0056 近五年配息表現