銀行拚理財業務 強化數位兵力提高客戶黏著度

銀行拚理財業務有請數位助陣，除了常見的機器人智慧理財，也提供線上即時服務，讓客戶透過行動裝置就能即時與真人理專連線，透過提高便利性，增加客戶黏著度。

第一銀行「e-First 智能理財」搭載國際知名投研機構「晨星」資產配置演算法，結合 300 多位基金領域的權威專家團隊，以晨星的智慧模組挑選 8 至 10 檔基金組合，為客戶規劃適合的投資組合建議，透過每季檢視市場狀況調整投資組合內容，提供再平衡建議，以動態平衡方式協助客戶理財。

根據一銀統計，e-First 智能理財自 2020 年 10 月推出以來，已屆滿 2 週年，獲得廣大客戶迴響，累計客戶數達 4.4 萬人、申購金額逾 15 億元。

兆豐銀行的「MegaLite」數位存款帳戶，除了有台外幣的優利存款外，客戶還能透過網路銀行或行動銀行，以定期定額申購方式申購以美元計價的任一檔境外基金，可享申購手續費 0 元優惠。

兆豐銀行表示，理財除追求報酬率外，也要評估交易手續費，建議可善用定期定額投資，鎖定長期趨勢、分批投入，達到分散風險的效果，以循序漸進的方式投資理財，手續費的優惠還可降低投資成本，在美元持續強勢成為投資主流的同時，建立美元投資部位，降低匯率風險。

渣打銀行新推出的 myRM 數位隨行理專，透過行動裝置可直接與理財專員進行視訊、語音或文字互動，客戶只要登入 myRM 平台，即可透過視訊、文字或語音等多種方式開啟對話。

渣打銀行表示，客戶還可透過 myRM 數位隨行理專進行基金申購或定存交易，提供現行電話理財 (phone banking) 以外，另一個數位化的交易管道，且全程由專屬理專協助。

