〈台幣〉重貶1.25角、收31.868元 短線不排除下探32元

美元指數近日從逾 20 年高點的 114 回檔跌至 112，但還是難擋外資撤離壓力，台股今 (3) 日再挫 124.1 點，收 13300.48 點，續創 23 個月來的收盤新低，新台幣兌美元則重貶 1.25 角，收 31.868 元，不排除短線再下探 32 元，台北外匯經紀公司成交量 8.25 億美元。

儘管金管會兩項提高放空成本的救市措施上陣，台股今日仍隨美股走弱，外資進入連 9 日賣超，並擴大出脫 93.79 億元，追溯外資上次連賣超過 9 日的紀錄，已是 2020 年 3 月全球股災時，當時一共連賣 12 日，外資賣壓何時止血將是後續關注重點。

聯準會鷹浪續強，使得經濟衰退憂慮升溫，美元指數雖然回跌至 112 附近震盪，但美股四大指數全面下挫，匯銀人士表示，由於美國鷹派式暴力升息要拉長戰線到年底，美元指數年底前仍有上看 120 的可能性，因此外資匯出壓力仍大。

新台幣兌美元匯價今日尾盤最低再貶到 31.886 元，雖然收盤貶勢微幅收斂，但仍重貶超過 1 角作收，匯銀人士指出，除了受國際政經情勢影響，加上因為進入月初，出口商拋匯暫退場，不排除新台幣短線再下探 32 元，須靜待美元轉弱，市場恐慌避險需求降低的徵兆出現後，股匯市才有轉強機會。