IC設計新兵報到 精拓科搭IPC成長列車年底前掛牌上櫃

精拓科技 (4591-TW) 預計年底前掛牌上櫃，總經理黃德煉認為，近幾個月業績雖下滑，但工業電腦市場穩健成長，需求放緩僅是短期現象，預估客戶將在年底前完成庫存去化，明年需求可望恢復正常。

精拓科成立於 2002 年，目前資本額新台幣 3.01 億元，主要產品為混合式 IC 與充電及電源管理 IC，包含橋接器 IC、環境監控 IC 及輸出入控制 IC、收發器 IC 及 PD 充電管理 IC，廣泛應用於工業電腦、筆記型電腦、電競電腦、充電裝置及影音系統等，主要聚焦利基型工業電腦市場，營收占比約 65%。

董事長陳神寶表示，因公司產品少量多樣、且屬於利基型產品，毛利率維持 7 成左右是常態；總經理黃德燻補充，筆電相關產品毛利率超過 5 成，工業電腦平均 7 成，其中橋接器 IC 因為主要供應商、獨占市場，毛利率更達 80-90%。

陳神寶表示，雖然全球經濟下行，廠商多保守看待，但公司筆電產品應用營收比重不到 2 成，受影響相對輕微，預期後續隨著工業電腦需求回溫，動能恢復也會相對快一些。

黃德煉對下半年業績審慎樂觀看待，他認為，近幾個月公司業績雖下滑，但工業電腦為國家基礎建設，市場維持穩健成長、CAGR 達 5.8%，需求放緩僅是短期現象，未來一定會恢復正常，預估客戶庫存去化將在年底前結束，明年開始恢復正常拉貨。

精拓科去年營收 5.58 億元，年增 47%，毛利率 68.57%，每股純益 3.95 元。受惠遠距需求帶動訂單增溫，加上後疫情時期，各國加速基礎建設與企業設備支出等需求，今年上半年營收已達 3.16 億元，年增 18%，毛利率 70.11%，年增超過 3 個百分點，每股純益 3.17 元，創同期新高。