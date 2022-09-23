圓裕下半年業績依計畫進行 預計11月上市掛牌

利基型電子產品軟板及線材廠圓裕企業 (6835-TW) 上半年稅後純益 1.36 億元，創同期新高，年增 52.79%，每股純益 2.26 元，圓裕今年下半年業績進度仍依規劃進行，公司預計 11 月上市掛牌交易。

圓裕 8 月營收爲 2.39 億元，月減 7.52%，年增 15.09%，前 8 月營收爲 18.85 億元，年增 5.05%；圓裕 2021 年 8 月登興櫃交易後，在 6 月送件申請上市，並在 8 月底獲上市審查通過。

圓裕上半年營收 13.87 億元，毛利率 19.41%，年增 0.07 個百分點，稅後純益為 1.36 億元，創歷年同期新高，年增 52.79%，每股純益為 2.26 元。圓裕上、下半年營收比重預估為 45% 比 55%，今年上半年稅後純益大幅提升，除了匯率，上半年也認列模具收入，挹注獲利成長。

圓裕上半年出貨產品結構中，軍工規占比 50.2%、商務型電子產品占 20%、消費型電子產品占 20%、電池線材占 4.5%，電動車應用占 3.6%。公司指出，軍工規占圓裕營收比重達 50.2%，今年下半年 3C 電子去庫存的影響較小，對於 2023 年的營運目前也審慎看待

圓裕目前股本 6.02 億元，在台灣新店及江蘇昆山都有設廠，成立於 1980 年，至今超過 40 年，多年深耕於軟板及線材結合的產品設計，聚焦高階利基型電子產品的軟板與線材應用，並為國際知名大廠工業智慧手持裝置、軍工規筆電的軟板主力供應商。

圓裕產品應用別來看，包括工業智慧手持裝置、軍工規筆電軟板占整體營收超過 50%，在車用裝置上，包括電動機車應用產品的電池線材開始出貨。