〈貴金屬盤後〉難擋強勢美元 黃金連跌六個月、Q3下挫7.5% 

黃金期貨周五 (30 日) 上漲，使本周周線得以收紅，但月線、季線依然雙雙收黑，不敵隨聯準會 (Fed) 激進升息而狂飆的美元。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 3.40 美元或約 0.2%，報每盎司 1672 美元，是 9 月 22 日以來最高價。

黃金期貨本周上漲 1%，但 9 月下滑 3.1%，是月線連續第六個月收黑，第 3 季則跌掉 7.5%。

雖然周五公布一連串令人擔憂的通膨數據，黃金仍上漲至逾一周糕點。

根據歐盟統計局，歐元區 9 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 10%，以二戰以來最快速度上漲，美國同日公布，8 月核心個人支出物價指數 (PCE) 意外加速升溫，月增 0.6%、年增 4.9%。

黃金和白銀近期的走勢，都由美元和美債殖利率主導。

Gold Bullion Strategy 共同投資組合經理人 Jason Teed 說，黃金月線和季線雙雙下跌，主要是被強勢美元拖累，如果觀察 ICE 美元指數 (DXY) 第 3 季的走勢，不難發現黃金和美元彼此一直是你跌我漲、你漲我跌的狀況。

黃金期貨 (藍) 和美元指數 (紫) 走勢呈現反向關係。

黃金最活躍期貨第 3 季共下跌近 8%，DXY 上漲逾 7%。DXY 周五報價低於本周三觸及的 20 年新高 114.78。

美元升值，主因是美國通膨仍在升溫，Fed 為了加以壓制，正以已開發國家中最快的速度升息。

Teed 說，金價前景難以預料，但只要利率還沒觸頂，金價就還有下跌空間。

他認為，直到通膨數據回到 Fed 認定「可以把腳從煞車上移走」，或是利率停止繼續上升、甚至回落，黃金才有可能復活，但這還需要好幾個月的時間。

只要通膨出現顯著的進展，Teed 表示，黃金將不再面臨逆風，屆時可能就是買入的好時機。

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