〈遠亞併聽證會〉頻譜三分之一上限 專家學者、業界看法不同調

遠傳 (4904-TW) 擬合併亞太電 (3682-TW) 聽證會今 (30) 日登場，對於頻譜三分之一上限議題出現各方論戰，有學者認為，當產業有良好競爭時，可適時放寬頻譜上限；不過也有專家與業者主張，適用法條不同，不應針對單一業者狀況有所調整。

NCC 委員針對遠亞合併案提出四項問題，包括頻段上限、勞工權益、資費調整以及國家安全建設，其中頻段上限在 1GHz 以下低頻，牽涉資源合理使用、維護市場競爭、消費權益等，申請人 (遠傳) 主張要繳回 1GHz 以下頻寬才是維護信賴保護原則，不過也有其他業者秉持不用繳回，否則影響用戶權益。

對此，遠傳資深副總李和音回應，1GHz 以下低頻資源稀少，國內頻寬僅 150M，加上 5G 許多應用環境都在室內，該頻段也是用戶主要使用需求，因此 1GHz 以下低頻可視為黃金頻段。

李和音說，法規對於電信商的頻譜持有上限規定，是業者在競標頻譜時，用來評估策略的基準，若競爭環境改變，如同賽局中途更改遊戲規則，也就違反信賴保護原則。

因此基於信賴保護原則，當業者家數減少時仍必須依循既有規定，若要修改法律規定，應該是下次釋出競標頻譜時再調整，讓業者可以重新評估當下的競爭態勢，才是公平競爭的方法。

對於頻譜三分之一上限，鑑定人也有不同看法。台北大學經濟系教授郭文忠表示，頻譜上限不適合因為個案調整，原因在於當產業只有三家業者後，涉及各家業者規模並能否維持市場競爭，而以目前情況來看是符合的。

中原大學財經法律系教授江耀國則認為，當初三分之一的標準是基於有 5 家電信商，產業需要有競爭、保障消費者權益，防止業者營運壯大，但若市場競爭狀況良好，三分之一限制可以彈性調整，再者，若市場只剩三家業者，一定會有業者違規，因此未來可以適時修正。

江耀國補充，電信商合併後，對於三分之一上限規定會有兩種情境，其一是申請事業業者自行繳回頻譜；另一種是由主管機關依照規定做出處分是否繳回頻譜，但無論哪種情況都應提出補償方案，而最理想的方式是，電信業者繳回頻譜後、重新拍賣，並把拍賣標金費用補償給業者。

不過中華電副總魏惠珍對於補償方案指出，電信管理法第 55 條有適用對象上的疑義，合併案頻寬超標，應該按照行政程序法第 93 條做相關附款，不會有繳回後還有補償的狀況。

數發部提到，遠傳、亞太電合併後，3GHz 以下頻寬會超過 13M，對此，李和音回應，遠傳合併亞太電後，都沒有超頻狀況；另外，亞太電核准使用中華電 2100MHz 的 3G 語音共頻及 4G/ 3G 偏鄉漫遊，未來透過整併後，遠傳也將在 2024 年第一季關閉 3G 網路。