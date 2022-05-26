台灣高鐵去年節流逾20億元 將落實ESG管理

台灣高鐵 (2633-TW) 今 (26) 日召開股東常會，董事長江耀宗指出，去年受到疫情衝擊積極開源節流，節流的金額超過 20 億元，公司上下已更加深切體認，必須讓開源節流成為台灣高鐵 DNA 的一部分，以追求公司穩健經營和永續發展。

展望後市，江耀宗說，高鐵日前已完成下一個五年中長期計畫 (2023-2027) 的策略方向制定，將更加落實 ESG 並強化公司治理，提供安全、優質和創新的旅運服務。

江耀宗指出，去年台灣高鐵整體運量受疫情影響，雖較前一年減少 24.07%，但積極開源節流，節流的金額超過 20 億元。

另一方面，高鐵自 2016 年迄今，已提前清償聯貸本金達 1307 億元，有效節省利息支出，在當前量化緊縮貨幣政策、地緣政治等不利因素下，過去的種種努力，已有效降低龐大負債部位面臨的潛在財務風險，江耀宗強調，對於因應疫後新局，深具信心。

此外，高鐵自 2017 年訂下維修物料本土採購 5 年倍增的目標，江耀宗也宣布，已經提前達標，截至 3 月底止，維修物料占比達 35.1%，預估年底更將達 36.2%，整體達標率較當初所訂 30% 目標值，大幅超車 20%。

而儘管今年疫情的影響程度未明，高鐵將接續去年策略，適時推動旅運振興方案，並積極發展會員經濟。

據高鐵統計，去年全年共開出 46,792 班次列車，年減 6,284 班次，座位利用率 49.88%，年減 7.06 個百分點，全年輸運達 4,346 萬人次，年減 1,378 萬人次，共計輸運 7,569 百萬延人公里，年減 23.64%；而全年平均準點率 (誤點 < 5 分鐘) 為 99.00%，全年平均發車率扣除天災影響後達 100%。