印度央行再升2碼 經濟學家：可能進一步升息

印度央行周五（30 日）升息 2 碼（50 個基點），為連續第四度上調利率，以增強抑制通膨力道。經濟學家預料，央行可能進一步升息。

印度央行貨幣政策委員會決議，將基準附買回利率調高 2 碼至 5.9%，符合經濟學家預期。自央行 5 月首度升息以來，共計已將利率調升 190 個基點。

印度央行對 2023 年度（明年 3 月結束）經濟成長的預測，下修至 7%，原本為 7.2%。央行對通膨的預估，維持在 6.7% 的水準。印度 8 月消費者物價指數（CPI）攀升 7%，超出央行設定的 2%-6% 目標區間。

央行總裁 Shaktikanta Das s 在視訊記者會上表示，若通膨居高不下，勢必會引發「第二輪效應」。他並未提出前瞻指引，但承諾在已開發國家貨幣緊縮引發的全球風暴中，將提高警覺，並重視經濟數據。

多數經濟學家預料印度央行會進一步緊縮貨幣政策，一些經濟學家甚至預估終點利率為 6.5%，這代表央行會再升息 60 個基點。

Axis Capital 首席經濟學家 Prithviraj Srinivas 表示，原本市場預料終點利率接近 6%，但印度央行周五升息 2 碼後，終點利率可能會更高，升至 6.5%。