烏克蘭四地公投結果揭曉 壓倒性票數同意入俄

烏克蘭南部和東部四個被俄羅斯佔領的省份，其選民以壓倒性票數同意加入俄國，莫斯科最快本周就會併吞這四個地區，而基輔及其西方夥伴將這場投票活動視為假公投。

頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫爾松（Kherson）及札波羅熱（Zaporizhzhia）四地的「入俄公投」，在周二（27 日）下午正式結束。選舉委員會在當晚公布的投票結果顯示，四地選民的贊成率分別為：頓內茨克 99.23%、盧甘斯克 98.42%、札波羅熱 93.11%、赫爾松 87.05%。

依據選舉委員會發布的數據，四地投票率都已超過法律規定的 50% 門檻，公投結果有效。

「入俄公投」結果出爐後，俄國下議院將召開會議，表決是否應將這四地納入俄國疆域。專家預料下議院會快速通過此案。

最後，此案須送交俄國總統普丁簽署。克里姆林宮暗示，他可能會在周五發表全國演說。

這場倉促安排的公投持續五天，選舉官員、安全部隊及俄國士兵挨家挨戶檢查，確保居民投票。烏克蘭官員譴責這是在槍管下的投票，並表示俄方威脅民眾，若不投票就會被拘留。

不過，俄軍並未完全掌控這四個地區，基輔則誓言要繼續反攻，收復山河。上周普丁說，將全力捍衛加入俄國的地區，並暗示可能動用核武，以維護領土完整。

烏克蘭內閣周二通過一項決議，禁止向俄國出口商品。事實上，自 2 月 24 日以來，烏克蘭已停止對俄貨物出口，因此，內閣的決定，是在法律層面明確表態。