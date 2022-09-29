【盤中熱點】指數走揚，Biogen新藥報喜帶量飆漲40%激勵生技族群止穩，蘋概現雜音，市場目光有望重回電動車

一、指數一度紅翻黑，現將挑戰早盤高點

經過昨三百點恐慌下挫，隨著國際市況的回穩，本日指數開盤一度漲逾 180 點，但隨後越走越低，除了 (2330-TW) 台積電由紅翻黑是令漲勢收斂的主因以外，(2886-TW)兆豐金、(2327-TW)國巨、(1101-TW)台泥、(2412)中華電等也是令指數漲幅收斂的主因。

多方指標則是 (2317-TW) 鴻海、(1605-TW)華新、(2207-TW)和泰車、(2345-TW)智邦、(2610-TW)華航等，其中鴻海與華新本日皆相較強勢，顯示市場目光有重回電動車族群的跡象，而午盤過後資金再度湧入，指數有越走越高的跡象。

二、投信轉買個股追蹤

行情持續悲觀，市場信心相較不足，那投信先前未買昨日首度轉買的個股表現是如何呢？

同時追蹤昨日投信轉買後的標的有 (6153-TW) 嘉聯益、(1762-TW)中化生，在本日盤也同步出現相較強勢的表現。 點我看►昨日盤前

點我看更多►投信轉買策略邏輯

三、Biogen 新藥報喜帶量飆漲 40% 激勵生技族群，蘋概現雜音，市場目光有望重回電動車

根據最新消息美國百健 (Biogen) 與日本衛采製藥成功研發首款可延緩阿茲海默症的藥物，消息一出激勵 Biogen 股價帶量飆漲逾 40%，同步帶動本日生技族群普遍有所表現，其中明日將召開法說會的 (4743-TW) 合一觸及漲停，如稍早盤前所述，近來生技成交佔比居高不下意味市場目光大都於此，因此未來生技族群的動向就會是盤面值得關注的方向，近期又以 (6550-TW) 北極星藥業 - KY 的最受市場關注，隨著本日跌停終止可望令市場信心稍稍平復。

除了生技以外，市場傳出蘋果打消增產 iPhone14 系列的產品計畫，不免令人聯想蘋果需求是否有所減緩，使得相關蘋概股如 (2330-TW) 台積電、(2317-TW)鴻海、(3008-TW)大立光、(3105-TW)穩懋、(2439-TW)美律、(3081-TW)聯亞表現疲弱，但對此訊息天風國際證券分析師郭明錤表示感到疑惑，並重申 Pro 系列出貨將成長 10% 不變。

近期消息紛雜令市場觀望，而在悲觀氛圍下，鴻海昨公告兩筆重大海外增資案擴大電動車布局，有望令悲觀的市場重新關注成長性相較明確的電動車族群。

相關個股如 (4551-TW) 智伸科、(6279-TW)胡連、(5243-TW)乙盛 - KY、(5227-TW)立凱 - KY、(1536-TW)和大、(3707-TW)漢磊等電動車相關概念股，就有機會成為市場焦點。

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