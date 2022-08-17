李克強指示 經濟大省要勇挑大梁 完成中央財政上繳任務

在中國 7 月經濟復甦力道意外疲弱之際，國務院總理李克強周二（16 日）表示，經濟大省要勇挑大梁，完成中央財政上繳任務，並合理增強宏觀政策力道。

李克強周二在深圳召開經濟大省政府主要負責人座談會，他表示，六個經濟大省的經濟總量、市場主體數量、吸納就業，占全國的比率均超過 40%。經濟大省要勇挑大梁，挖掘自身政策潛力，以保市場主體、穩經濟、穩定本地和外來務工人員就業。

李克強坦言，6 月經濟走穩，7 月延續發展趨勢，但仍有小幅波動，但「勢要起而不可落」，必須增強緊迫感，鞏固經濟恢復基礎。

李克強指示，要加強實施穩經濟一攬子政策，合理增強宏觀政策力道，穩就業、穩物價，力拚經濟運行在合理區間。

國家統計局周一公布的數據顯示，7 月工業生產較去年同期成長 3.8%，增幅小於 6 月的 3.9%，且遠不如經濟學家預估的 4.3%。

上月零售銷售增幅放緩至 2.7%，頭七個月固定資產投資增長 5.7%，成長率也遜於經濟學家原估的 6.2%。

在經濟大省財政方面，李克強說，財政淨上繳中央的省份，要完成上繳任務，各省要堅持政府過緊日子，盤活財政存量資金，保障財政收支平衡和基層「三保」。

浙商證券首席經濟學家李超認為，去年經濟總量排名前五名的省份，制定的 2022 年國內生產毛額（GDP）成長目標，分別為廣東省（5.5% 左右）、江蘇省（5.5% 以上）、山東省（5.5% 以上）、浙江省（6% 左右）與河南省（7% 左右），均持平或高於全國目標，有望發揮全國經濟火車頭作用。

李超說，下半年經濟復甦主要透過兩條路徑，一方面依靠經濟大省發力，帶動全國經濟成長，根據廣東、江蘇、浙江等省份經濟特性，製造業仍是發展重心；另方面依靠常態化核酸檢測，有效圍堵病毒，助消費穩步回溫。

中國政法大學施正文教授則說，受疫情等因素影響，今年經濟、財政形勢較嚴峻，經濟大省應勇挑大梁，多措並舉，完成對中央財政淨上繳任務，這對國家財力和中央財政對中西部轉移支付而言，十分重要。