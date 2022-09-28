〈台幣〉亞幣齊跳水 台幣再重貶1角、殺到31.88元

雖然中央銀行總裁楊金龍喊話，若外資大舉匯出不排除外匯管制，但還是檔不住台幣貶值壓力，受到美元指數再度飆高，亞幣齊跳水，尤其人民幣跌穿 7.2 等因素影響，新台幣兌美元匯率在反彈一天過後，今 (28) 日最低再重貶 1 角、貶到 31.88 元。

雖然美股漲多跌少，僅有道瓊指數收跌逾百點，但美元匯率勢如破竹，直線飆升升破 114.6 美元，不但持續改寫 20 年新高，野村證券更喊出美元上看 120，受此衝擊，台股盤中翻黑急殺重挫超過 ３00 點，最低摜到 13515.11 點。

在美元走強之下，亞幣也再度被打趴，人民幣中間匯價跌穿 7.1，報 7.1107，下調 3.85 分，已經連 9 貶，創 2020 年 6 月 2 日以來、27 個月新低；在岸、離岸人民幣雙雙跌破 7.2 關卡，其中，在岸人民幣創下 2008 年以來新低，離岸價更是創歷史新低紀錄。韓元再度破底，最低貶到 1437.82；只有日元在貶到 144.86 後，再出現走升震盪。

台幣部分，昨日終止連 4 貶後，今天以貶 1 分、開在 31.79 元，但整體市場情勢不利仍台幣，早盤跌勢再起，最低貶到 31.88 元，交易區間落在 31.88 到 31.79 元震盪。