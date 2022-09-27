立碁AR/VR感測搶進美系品牌 明年營收進補

LED 市況受通膨、俄烏戰爭影響，今年終端需求大幅放緩，封裝廠立碁 (8111-TW) 坦言，今年情勢較去年相比更為複雜，不過，AR/VR 紅外線感測產品打入美系客戶且即將放量，預計明年可望顯著挹注營收。

立碁表示，不可見光產品中，AR/VR 的紅外線感測模組已打入美系客戶，並等待客戶視終端啟動拉貨。公司指出，立碁優勢在於具備 IC、光源整合能力，能夠減少模組層數，為客戶省下成本的同時也空出更多空間，以利客戶增加其他零件。

立碁也看好電動車輛 LED 模組後市，公司指出，歐美客戶行銷模式有所改變，推出自行車租賃方案帶動需求，今年電動車 LED 模組訂單已滿，反而是長短料影響出貨，展望後市，預計年底缺料可望逐步改善，帶動後續出貨提升。

立碁電動車 LED 模組目前以自行車市場為主，主要供應歐洲電輔自行車品牌客戶。應用面來看，立碁電動汽機車與自行車 LED 模組相關產品占營收比重約 20%，不可見光 (UV、AR/VR 等應用) 比重 15%，電競應用產品比重約 30%，一般 LED 零件比重約 30%，公共工程標案比重約 5%。

立碁受到電競、一般 LED 市況需求放緩影響，今年營收較去年下滑，累計前 8 個月營收 5.66 億元，年減 25%，由於 LED、電競市況仍疲弱，公司保守看待下半年營運。

展望明年，立碁預估，隨著電動車長短料狀況緩解，相關 LED 模組出貨提升，加上 AR/VR 感測產品放量，雙動能可望帶領明年營運好轉。