李嘉誠又出手？下一站是東南亞

4 月初，香港首富李嘉誠次子、素有「小超人」之稱的李澤楷，憑借東南亞科技獨角獸 GoTo 成功上市，身家漲破人民幣 300 億元，當時就有媒體猜測，李嘉誠家族的下一站，是否可能就是東南亞？

近日越南西貢時報（The Saigon Times）的報導，似乎更加佐證此一猜想。

該媒體報導，近日李嘉誠旗下長江實業集團 (01113-HK) 與日本歐力士集團（ORIX），透過越南當地合作夥伴萬盛發集團（Van Thinh Phat），與胡志明市長潘文邁會面，談論投資胡志明市事宜。

此次長實集團將胡志明市定位為金融和科技戰略中心，並承諾推出高檔房地產計畫。總裁趙國雄在會上說，過去幾日與萬盛發實地考察在胡志明市的專案，並表示對投資有信心。

事實上，除了在英國、加拿大等國投資案，長實也投資東南亞市場，但此前投資集中在新加坡。

公開資料顯示，目前長實在星國已有六項投資案，包括濱海灣金融中心、位於星國商業中心的商業發展計畫 One Raffles Quay、豪宅 The Vision。

近年李嘉誠家族也透過旗下其他平台，隱秘布局東南亞市場。2020 年，李嘉誠旗下維港投資（Horizons Ventures）與東南亞創投基金 Alpha JWC 聯手，投資三家印尼新創公司——投資平台 Ajaib、咖啡連鎖店 Kopi Kenangan、膠囊旅館業者 Bobobox，這三家公司拿到的融資共計超過 2.1 億美元。

相較於李嘉誠，李澤楷似乎更看好東南亞市場，並頻頻出手。

去年，李澤楷參與投資的金融科技公司 Hyphen 傳出與印尼富豪成立的特殊目的收購公司（SPAC）Provident 磋商，透過併購上市。Hyphen 旗下共有八個子品牌，業務集中於東南亞市場，在香港、新加坡、台灣、馬來西亞、菲律賓及泰國均有業務，用戶總數超過 6,000 萬。

就在上周，東南亞最大「獨角獸」GoTo 在印尼證券交易所主板掛牌上市。數據顯示，GoTo 透過首次公開發行股票（IPO）籌資 11 億美元，成為今年來全球規模第五大 IPO，也是印尼第三大 IPO。

GoTo 背後，同樣有李澤楷的身影，其持有的 GoTo 股權，價值 9 億美元。