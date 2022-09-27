澳門擬恢復電子簽證、開放中國旅行團入境 美博弈股聞訊大漲

澳門當局計劃放寬新冠防控政策的消息，激勵美股博弈股周一 (26 日) 攀高，當局表示將放寬對中國遊客的入境限制，提振了市場對澳門經濟加速復甦的信心。

有消息指出，澳門擬恢復發放電子簽證，且最快 10 月下旬就會向中國旅行團開放，分析人士認為，這有助於加快中國旅客的回流步伐。

消息傳出後，拉斯維加斯金沙集團 (LVS-US)) 和永利度假村 (WYNN-US) 周一雙雙飆近 12%，分別收在每股 39.66 美元和 66.96 美元，單日強勁表現幫助金沙集團扭轉今年迄今的跌勢，目前全年漲幅約 5%，但永利度假村全年仍跌 20%。

其他博弈股部分，在澳門和菲律賓經營賭場和酒店的香港新濠博亞娛樂 (MLCO-US) 周一飆逾 25%，以美國業務為主的美高梅國際酒店集團 (MGM-US) 則小跌 0.2%。

過去幾年來，美國博弈股隨著澳門防疫政策而大幅波動，凸顯出美國博彩公司對澳門業務的依賴。華爾街日報援引數據指出，在 2019 年，拉斯維加斯金沙集團與永利度假村的澳門業務占總收入比重將近 70%。

摩根大通 (小摩) 指出，澳門有關疫情的最新公告，是 2 年前重新開放中國邊境以來最重要的防疫鬆綁政策，此舉應有助緩解赴澳門旅遊的不便，向外界發出可前往澳門的信號。花旗集團分析師也稱，既然澳門的復甦路徑漸漸明朗，博弈產業應能重新吸引投資人的注意力。

花旗和小摩均看多博弈股，花旗的首選是金沙中國和銀河娛樂，小摩首選為金沙中國。不過，也有部分分析師態度較為謹慎。

Jefferies 分析師 Andrew Lee 認為，澳門的復甦進程仍充滿不確定性，而且考量到一旦爆發新的本土疫情，中國將採取快速封鎖策略，對隔離的顧慮仍是阻礙海外旅遊的一大因素。

Jefferies 預估，2022 年的博弈收入僅達到疫情前的 14%，到了 2023 年將進一步升至疫情前的 46%。