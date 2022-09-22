若北京對台動武 美國三大銀行CEO警告：退出中國市場

摩根大通 (JPM-US) 、美國銀行 (BAC-US) 、花旗 (C-US) 等美國銀行業巨擘表示，若北京對台動武，將遵守美國政府要求，退出中國市場。

倫敦金融時報（FT）報導，摩根大通、美國銀行、花旗的執行長，周三（21 日）在美國眾院金融服務委員會聽證會上做出上述承諾。共和黨籍國會議員 Blaine Luetkemeyer 質詢他們，若台灣遭到軍事襲擊，他們是否會撤出中國市場。

美國銀行執行長 Brian Moynihan 說：「我們將遵循美國政府指引，過去幾十年來，（我們）一直與中國合作，如果他們改變立場，我們將立即改變做法，就像我們在俄羅斯那樣。」

花旗執行長 Jane Fraser 與摩根大通執行長 Jamie Dimon，均呼應 Moynihan 的發言。Dimon 向委員會說，將遵循美國政府任何指示。

在克里姆林宮襲擊烏克蘭後，美國銀行業迅速響應國際社會對俄國的譴責，宣布計劃結束在俄國的業務。不過，中國的經濟規模遠遠大於俄國，許多銀行都尋求擴大在中國的業務。

截至去年底，花旗在中國的曝險部位價值 273 億美元，包括貸款和證券投資，是其在俄國的五倍。摩根大通 2011 年在中國成立一家證券合資企業，並在去年成為全資企業。

Oppenheimer 銀行分析師 Chris Kotowski 表示，中國一直被銀行「視為未來更多成長的機會」，而當前地緣政治風險，可能使他們對中國的投資金額更加謹慎。

在過去 18 個月，由於北京加強在台灣周圍的軍事活動，跨國公司更加關注台灣衝突的可能性。企業高層一直在向華府安全專家詢問中美在台灣問題上發生戰爭的可能性。

美國總統拜登周日表示，如果共軍攻台，美國將出兵保台，這是他在過去一年第四次示警，而政策轉變凸顯北京對台灣的威脅日益嚴峻。